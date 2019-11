Orange : dopé par une information sur ses mâts télécoms

15/11/2019 | 09:49

Selon le Financial Times (FT), Orange se prépare à scinder sa division de mâts télécoms, alors que l'opérateur historique français organisera le 4 décembre une journée de rencontre avec les investisseurs. L'action prend plus de 2% ce matin à Paris.



Le groupe possède 59.000 tours télécoms réparties en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, dont 15.000 en France.



Ce faisant, l'ex-France Telecom entendrait 'capitaliser sur l'intérêt des investisseurs pour les infrastructures télécoms, ce qui pourrait doper la valorisation du groupe de plus de dix milliards d'euros', écrit le quotidien britannique des affaires.





