Orange : emprunt obligataire pour deux milliards

06/09/2018 | 09:41

Orange annonce avoir émis sur le marché obligataire 800 millions d'euros échéance septembre 2025 avec un coupon de 1% et 1,2 milliards d'euros échéance septembre 2030 avec un coupon de 1,875%, poursuivant 'la politique de gestion prudente et active de son bilan'.



Bank of America Merrill Lynch et Société Générale (coordinateurs globaux), Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natwest Markets, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International et MUFG interviennent en qualité de chefs de file du placement.



