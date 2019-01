Orange : emprunt obligataire pour quatre milliards d'euros

09/01/2019 | 07:43

Orange indique emprunter sur le marché obligataire environ quatre milliards d'euros équivalent sur quatre tranches, émissions par lesquelles l'opérateur télécoms 'poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan'.



Il s'agit de trois tranches en euros de 650 millions à trois ans avec coupon de 0,50%, 1,25 milliard à 5,5 ans avec coupon de 1,125%, 1,25 milliard à 10 ans avec coupon de 2,00%, et d'une tranche en livres sterling de 750 millions à 13 ans avec coupon de 3,25%.



BNP Paribas, HSBC, Barclays, Commerzbank, JP Morgan, Natixis, Citi, Crédit Suisse et Morgan Stanley interviennent en qualité de chefs de file du placement. BNP Paribas et HSBC interviennent en qualité de coordinateurs globaux.



