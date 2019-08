Orange : emprunt sur trois tranches obligataires

29/08/2019 | 07:57

Orange annonce avoir emprunté 2,5 milliards d'euros sur trois tranches obligataires, de 750 millions d'euros à sept ans avec un coupon de 0,0%, un milliard d'euros à 13 ans avec un coupon de 0,50% et 750 millions d'euros à 30 ans avec un coupon de 1,375%.



Grâce à ces émissions, l'opérateur télécoms explique 'poursuivre la politique de gestion prudente et active de son bilan'. Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Barclays, BBVA, Deutsche Bank et ING interviennent en qualité de chefs de file du placement.



