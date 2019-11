Orange en tête du CAC 40, possible scission des tours mobiles en vue selon le Financial Times

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange envisagerait la scission de ses tours mobiles. C’est ce que révèle le Financial Times. L’opérateur français aurait ainsi décidé de les placer au sein d’une entité séparée. Sa valorisation pourrait alors grimper de 10 milliards d'euros. L’annonce suscite l’enthousiasme à la Bourse de Paris, où Orange gagne 2,24% à 14,60 euros et prend la tête du CAC 40. "L'appétit actuel des fonds d'infrastructure révèle bien la valeur intrinsèque des réseaux télécoms", avait indiqué en mai le président directeur général d'Orange, Stéphane Richard.L'opérateur, qui possède l'un des plus grands portefeuilles de tours mobiles en Europe, pourrait donc suivre le même chemin que ses concurrents pour maximiser de la valeur.Le manque de croissance dans le secteur des télécommunications a en effet pesé sur les valorisations et les besoins de trésorerie, ce qui pousse les opérateurs à ce genre d'opération.Orange devrait ainsi informer de ses projets lors de sa journée investisseurs, prévue le 4 décembre prochain, selon des sources du Financial Times.La décision de placer les tours mobiles dans une autre entreprise aurait déjà été prise, mais le conseil n'aurait pas encore adopté le projet détaillé. Affaire à suivre.