Orange : et Google s’associent pour un nouveau câble sous-marin à travers l’Océan Atlantique

De nouvelles capacités pour encore plus de connectivité

L'axe Europe-États Unis est une des routes sous-marines les plus importantes du globe avec un besoin de connectivité qui croît d'un facteur deux tous les deux ans. Dunant contribuera à répondre à l'explosion des usages Internet et à garantir des connexions toujours plus performantes aux clients d'Orange et Google.

En qualité de responsable de la partie française du câble, Orange assurera la construction et l'exploitation de la station d'atterrissement sur la côte atlantique française et fournira les liaisons terrestres en France. En contrepartie, Orange bénéficiera de paires de fibres optiques d'une capacité de plus de 30Tbp/s chacune, soit de quoi transférer une vidéo de 1Go en 30 microsecondes. Orange sera ainsi en mesure de répondre à la croissance massive de la demande en termes de données et de contenus échangés entre l'Europe et les Etats-Unis pour plusieurs années.

Grace à ce partenariat, Orange pourra encore davantage développer les usages de ses clients grand public et entreprise en Europe et sur le continent américain. Il renforcera également son leadership international dans la vente de capacité auprès des autres opérateurs et fournisseurs de contenu.

Dunant sera le premier câble sous-marin à connecter les États-Unis à la France depuis plus de 15 ans et sera conçu de façon à associer les technologies les plus avancées des différents fournisseurs d'équipements mondiaux. Le câble aura donc la possibilité d'évoluer au même rythme que l'innovation des technologies de transmission optiques et de maintenir ses performances au plus haut niveau pendant de nombreuses années.

Orange, un acteur majeur du marché des câbles sous-marins

En tant qu'investisseur majeur dans plus de 40 câbles sous-marins, Orange s'emploie à développer la qualité de service de son réseau mondial. Ce nouveau projet Transatlantique est une des nombreuses opérations du Groupe visant à fournir une connectivité enrichie de haute qualité pour accompagner ses clients dans leurs différents usages.

Commentant cette collaboration, Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange, a déclaré : «Je me réjouis d'annoncer la collaboration avec Google visant à installer un nouveau câble à la pointe de la technologie entre les Etats-Unis et la France. L'importance des câbles sous-marins est souvent sous-estimée, alors que leur rôle est au cœur de notre monde numérique. Je suis fier qu'Orange continue d'être un leader mondial dans l'investissement, le déploiement, la maintenance et l'exploitation de ces infrastructures clés. Google est un partenaire privilégié d'Orange et ce projet reflète tout à fait l'esprit de cette relation.»