Orange : et OCS vous plongent dans l’univers des séries à l’occasion du festival de la Rochelle

Depuis plus de 10 ans, Orange soutient la création audiovisuelle et la production cinématographique française et européenne au travers d'accords avec la filière du cinéma et des institutions françaises. Référence en matière d'innovations technologiques et de contenus, Orange est partenaire pour la 3ème année consécutive du Festival de fiction TV de la Rochelle, qui célèbre du 12 au 16 septembre sa 20éme édition.

Principal rendez-vous de la télévision en France et en Europe, le festival réunit 2200 professionnels de l'audiovisuel français, européens et internationaux, 35 000 spectateurs grand public et plus de 200 journalistes accrédités.

Le festival de la Rochelle présente 92 œuvres dont 42 en compétition officielle : fictions européennes et francophones étrangères, téléfilms, mini-séries, séries 52', séries 26' et web fictions. Cinq workshops européens sur le principe d'ateliers de la fiction permettent aux participants d'échanger autour de débats avec des acteurs du monde de l'audiovisuel français et européens.

Depuis 7 ans, OCS, les chaînes 100% cinéma séries d'Orange, s'engage dans la création de fictions françaises grâce à son label OCS Signature qui regroupe des séries originales de 26 minutes multi-récompensées dans les festivals et plébiscitées par les spectateurs.

Les critères de sélection reposent avant tout sur l'originalité, la créativité et une véritable exigence artistique. A l'occasion de cette 20ème édition, OCS propose en avant-première 2 nouvelles séries OCS Signature, Mike et HP, en présence des équipes artistiques :

Mike (production KABO)

Co-écrite par Frédéric Hazan et Max Boublil

Réalisée par Frédéric Hazan

Avec Max Boublil, Frédéric Hazan, Gwendoline Gourvenec et aussi Bruno Lochet, Philippe Katerine, Julien Boisselier, Claire Nadeau, Richard Berry…

La série raconte la vie d'un chanteur qui a connu une gloire éphémère au début des années 2000. Désormais une seule idée le hante, reconquérir son ex-femme et sa gloire passée. Mais étant donné son tempérament excessif et autodestructeur, ses deux objectifs ne semblent pas évidents à atteindre…

Projection à La Rochelle : samedi 15 septembre à 17h30

HP (production Lincoln TV)

Co-écrite par Camille Rosset et Angela Soupe et Sarah Santamaria-Mertens

Réalisée par Emilie Noblet

Avec Tiphaine Daviot, Raphaël Quenard, Eric Naggar, Marie-Sonha Condé…

Jeune interne en psychiatrie, Sheila découvre que le monde cruel de l'hôpital psychiatrique peut s'avérer bien plus accueillant que la vie « normale »...

Projection à La Rochelle : jeudi 13 septembre à 11h45

Ces 2 séries OCS Signature seront diffusées prochainement sur OCS Max.