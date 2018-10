Orange : et PCCW Global s’associent pour déployer le nouveau câble sous-marin PEACE qui atterrira en France

Ce projet vise à relier le Pakistan, Djibouti, le Kenya, l'Égypte et la France. Le déploiement, dans un second temps, d'une extension vers l'Afrique du Sud est également envisagé. Ce partenariat entre Orange et PCCW Global prévoit l'installation d'un point d'atterrissage en France.

Orange agira en qualité de partenaire technique pour l'atterrissage du câble à Marseille. Cette installation reposera sur l'infrastructure existante d'Orange dans cette ville ainsi que sur un couloir d'atterrissage de câble qui s'est révélé au fil des ans d'une fiabilité inégalée. Le câble sera, à son extrémité, relié à un DataCenter neutre.

La topologie du réseau, qui repose sur des tracés courts et directs et sur la diversification des routes de connexion entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, permettra de réduire de manière significative la latence du système.

La conception du système a été pensé pour intégrer les dernières technologies 200Gbps et WSS, grâce auxquelles il sera possible de transmettre plus de 16 Tb/s par paire de fibres et de répondre ainsi aux besoins en capacité toujours plus importants dans cette zone.

Une fois mis en place, le câble PEACE renforcera les liens entre les trois continents les plus peuplés de la planète. Orange bénéficiera d'un accroissement de ses capacités entre Marseille et Mombasa et d'un nouveau système qui, couplé aux systèmes existants EASSy et LION, offrira une meilleure résilience pour les trafics voix et haut débit Orange dans l'Océan indien, et notamment à la Réunion et Mayotte.

Grâce à ce nouveau partenariat, Orange renforce sa position de leader sur le marché des câbles sous-marins. En tant que tel, le Groupe a pour objectif d'accroître la qualité des services qu'il offre sur son réseau mondial, tout en optimisant les coûts et en adaptant son empreinte afin d'absorber les volumes toujours plus importants de données échangées. Pour répondre aux attentes des utilisateurs, qui recherchent à tout moment et dans le monde entier une connectivité haute performance, Orange améliore son réseau mondial de manière continue en établissant des partenariats trans-maritimes et en investissant massivement dans de nouveaux projets de câbles sous-marins.

« Si Internet est devenu un phénomène d'envergure planétaire, c'est grâce aux câbles sous-marins déployés dans le monde entier pour améliorer cette connectivité. C'est pourquoi Orange continue d'investir dans la construction et l'optimisation de son infrastructure réseau. Ce partenariat avec PCCW Global met à la disposition d'Orange tous les outils nécessaires pour sécuriser et améliorer la connectivité entre l'Europe, l'Afrique de l'Est et l'Asie, et pour soutenir le développement de nouveaux usages afin de répondre à la demande de ses clients, aussi bien particuliers que professionnels » se réjouit Jérôme Barré, PDG d'Orange Wholesale & International Networks.