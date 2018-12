Orange : et Pôle emploi signent un accord de partenariat en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Son objectif est le recrutement de 150 collaborateurs et 360 alternants et stagiaires en situation de handicap de 2017 à la fin 2019. L'enjeu principal d'Orange est de recruter sur ses cœurs de métiers que sont le digital, les réseaux télécoms et la relations clients.

Dans ce cadre, Pôle emploi apporte son concours à Orange en mobilisant ses conseillers sur l'ensemble du territoire afin d'assurer la réussite de ces recrutements.

L'accord de partenariat va, concrètement, installer une relation de proximité entre les référents diversité d'Orange et les représentants régionaux de Pôle emploi. Sur chaque territoire, les deux partenaires établiront conjointement un plan d'action qui prendra en compte les besoins et les ressources disponibles et décrira les modalités d'intervention sur le terrain.

Un pilotage et un suivi régulier au niveau régional et national permettront d'assurer l'essaimage des bonnes pratiques au bénéfice du résultat attendu par les deux signataires.

« Par la signature de cet accord de partenariat avec Pôle emploi, Orange réaffirme ses engagements en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes en situation de handicap. Les actions concrètes mises en œuvre dans ce cadre témoignent de notre volonté collective d'inclusion et de notre attachement à la diversité » a indiqué Valérie Le Boulanger, Directrice des Ressources Humaines d'Orange.

Jean Bassères, Directeur général Pôle emploi, a déclaré : « Pôle emploi noue des partenariats forts avec les acteurs économiques et institutionnels pour apporter aux demandeurs d'emploi et aux entreprises des services complémentaires à ceux que nous proposons dans nos agences. Le renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap constitue une priorité pour Pôle emploi. Cet accord de partenariat avec Orange nous permettra d'aller encore plus loin dans cette démarche en proposant aux personnes concernées de véritables débouchés professionnels qualifiants ».

