Orange : finalise l'acquisition de Basefarm Holding

14/08/2018 | 10:17

Le groupe Orange annonce ce matin avoir réalisé l'acquisition de 100% de Basefarm Holding, à travers son entité Orange Business Services, à la suite de l'approbation de l'opération par l'autorité de la concurrence concernée.



Basefarm est un acteur européen opérant dans le domaine des infrastructures, des services cloud, de la gestion des applications critiques et de l'analyse des données. L'entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, dans différents pays européens, en particulier en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne.



'Cette acquisition complète l'offre d'Orange Business Services et renforce sa position stratégique en se dotant d'expertises et de technologies de pointe en matière de gestion des données, de management des applications critiques, de Big Data et de services multi-cloud', explique Orange dans un communiqué.





