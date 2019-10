Orange : hausse de 0,8% du CA trimestriel en comparable

29/10/2019 | 08:05

Orange affiche un EBITDA 'after Leases' (EBITDAaL) de 3.615 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, en progression de 0,2% à base comparable, pour un chiffre d'affaires de 10.577 millions, en hausse de 0,8% toujours à base comparable (+2,6% en publié).



Cette hausse des revenus est tirée par la croissance de l'Afrique et du Moyen-Orient (+7,6%), et par les performances de l'Europe (+1,4%) soutenue par la convergence, et d'Entreprises qui affiche un quatrième trimestre de croissance consécutive à +1,8%.



L'opérateur télécoms historique français confirme ses objectifs pour l'année 2019 (hors effets du contrat de partage de réseau avec Vodafone en Espagne signé en avril), dont celui d'un EBITDAaL en hausse, à base comparable, plus modérée qu'en 2018.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.