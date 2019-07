Orange : hausse de 29,4% du résultat net semestriel

25/07/2019 | 08:33

L'opérateur télécoms Orange publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net en hausse de 29,4% à 1.137 millions d'euros et un EBITDAaL en croissance de 0,8% sur un an, malgré l'effet des offres de lecture numérique.



'En dépit d'une concurrence toujours vive sur nos marchés clés, grâce aux résultats du deuxième trimestre, le groupe enregistre sur le premier semestre une bonne performance, avec une hausse du chiffre d'affaires de +0,2%', ajoute le PDG Stéphane Richard.



Sur la base de ces résultats, et en excluant les effets du nouveau contrat de partage de réseau en Espagne, Orange confirme ses objectifs pour 2019, dont un EBITDAaL qui 'connaîtra une hausse, à base comparable, plus modérée qu'en 2018'.



