Orange : implantation d'Orange Cyberdefense au Maroc

24/10/2018

A l'occasion des Assises de l'Ausim 2018 à Marrakech, Orange Cyberdefense annonce son implantation au Maroc, avec l'ouverture d'une nouvelle structure à Casablanca et l'objectif de disposer dans ce pays d'une cinquantaine de spécialistes d'ici 2020.



'L'Afrique est en train d'investir ce champ de la cybersécurité : on estime que ce marché devrait y passer de 1,33 milliard de dollars en 2017 à 2,32 milliards de dollars en 2020', souligne l'opérateur télécoms.



Orange Cyberdefense regroupe, depuis 2016, l'ensemble des activités de cybersécurité d'Orange dédiées aux professionnels. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros en 2017 et une croissance annuelle de plus de 20%.



