Orange : investissement dans une start-up éthiopienne

10/02/2020 | 12:01

Orange Digital Ventures Africa annonce son dernier investissement en date, en menant le tour de financement de la start-up Gebeya, société basée en Ethiopie, travaillant à la formation de talents africains dans les technologies et leur placement dans des entreprises.



Orange souhaite accompagner Gebeya dans la recherche d'opportunités commerciales y compris avec ses filiales en Afrique (sa filiale ouest africaine Sonatel est déjà cliente de la start-up) et soutenir son expansion en Afrique francophone.



Au cours des trois années qui ont suivi sa création, Gebeya a permis à plus de 600 talents spécialisés dans la tech de valider son programme de formation ; 45% d'entre eux ont d'ores et déjà trouvé un emploi par le biais de sa plateforme.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.