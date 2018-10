Orange : la qualité du réseau mobile reconnue par l'Arcep

17/10/2018 | 14:46

Orange annonce ce jour que son réseau mobile s'est classé premier ou premier ex aequo sur 181 des 193 critères mesurés par l'Arcep dans sa dernière étude annuelle.



Dans le détail, Orange arrive premier ou premier ex æquo sur 85 des 87 critères pour la voix/SMS, sur 96 des 106 critères pour l'internet mobile et sur 20 des 25 critères pour les transports.



'Ces résultats démontrent à nouveau le leadership d'Orange dans les réseaux mobiles et la pertinence de la stratégie d'investissement menée dans le cadre de son plan Essentiels 2020. Orange a consacré 3,5 Milliards d'euros d'investissement en France en 2017, dont plus de 60% dans les réseaux. Grâce à cette stratégie, Orange offre la couverture mobile la plus étendue avec 99% de la population métropolitaine en 3G+ et plus de 98% en 4G. Et d'ici fin 2019, Orange aura terminé la transformation de la quasi-totalité de ses sites 3G en technologie 4G', réagit le groupe Orange.





