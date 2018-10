Orange : lance Orange Bank en Outre-mer

11/10/2018 | 15:50

Le groupe Orange annonce ce jour le lancement de son service Orange Bank dans quatre DROM (département et région d'outre-mer) de France, à savoir aux Antilles, en Guyane Française, à Mayotte et à la Réunion.



'Orange Bank propose l'essentiel des produits et services d'une banque classique : un compte bancaire, une carte bancaire, un découvert autorisé, une assurance complémentaire gratuite au choix, un livret d'épargne rémunéré à 1%, un prêt personnel. L'offre s'enrichira progressivement de nouveaux produits et services', précise Orange.



Cinq boutiques habilitées accompagnent ce déploiement : à Fort de France (Martinique), Baie Mahault (Gaudeloupe), Montjoly (Guyane), Saint-Denis et Le Tampon (Réunion). Le service a été lancé en France hexagonale voilà près d'un an.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.