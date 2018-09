Orange : lance le programme #FemmesEntrepreneuses, l’engagement pour l’entreprenariat féminin dans l’ensemble des territoires

Dès 2018, et dans chacune de ses 10 régions en métropole et dans les DROM (Départements et régions d'Outre-Mer), Orange accompagnera 10 femmes startuppeuses au travers de différentes formes de soutien.

Le programme #FemmesEntrepreneuses entame son déploiement dès aujourd'hui à Marseille avec 10 start-up sélectionnées par jury de professionnels Orange.

Les formes de soutien de ce dispositif sont diverses et définies en fonction des besoins et capacités de chacun:

L'inclusion de la startuppeuse chez Orange . Au travers de journées de « mentoring », la startuppeuse bénéficie de conseils professionnels sur des sujets marketing, relation client, financier ou bien encore technique et informatique. Elle peut bénéficier également d'un local, permanent ou occasionnel, pour une durée définie ensemble, ou d'une journée en boutique pour présenter et tester son offre.

Par cet engagement fort, Orange souhaite contribuer à bousculer le contexte connu :

10% seulement des start-up sont fondées par des femmes

ces entreprises ne recueillent que 7% du total des levées de fonds hexagonales.

les entreprises comptant au moins une fondatrice sont 63 % plus performantes que celles fondées exclusivement par des hommes, preuve à nouveau, s'il en était nécessaire, que l'inclusion, la diversité est facteur d'une meilleure performance.

Pour Fabienne Dulac : « La révolution numérique n'est pas qu'une révolution technologique: elle est surtout une révolution culturelle, qui rend toujours plus sensible les impératifs d'égalité professionnelle et de diversité. En tant qu'entreprise leader du secteur numérique en France, Orange a pris, depuis longtemps, de nombreux engagements en faveur de la parité et compte poursuivre en ce sens. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accompagner 100 femmes dans leur aventure entrepreneuriale, en mettant nos savoir-faire au service du succès de leur projet.».

Toutes les informations sur le programme sont disponibles sur startup.orange.com