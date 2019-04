Orange : lance une nouvelle souche d'obligations

03/04/2019 | 10:03

Orange annonce aujourd'hui son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros. Cette nouvelle souche comprend une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 6ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable.



La détermination du prix d'émission des Nouvelles Obligations devrait être annoncée plus tard dans la journée.



Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.



La Société annonce également le lancement d'une offre contractuelle de rachat. Cette offre porte sur les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros, des Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros et des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 650 millions de livre sterling.



