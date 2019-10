Orange : lancement d'expérimentations 5G dans la bande 26 GHz

08/10/2019 | 07:37

Suite à l'accord de l'ARCEP sur l'attribution de fréquences à titre expérimental dans la bande 26 GHz, l'opérateur télécoms historique Orange a annoncé lundi soir le lancement des expérimentations à Châtillon et à Rennes.



'Cet appel à projets est une opportunité de tester, dans le cadre de ses activités d'innovation et en mode collaboratif, les performances de cette nouvelle bande de fréquences et les conditions techniques et environnementales de son utilisation', explique-t-il.



Orange y voit aussi 'l'occasion d'évaluer l'intérêt de cette technologie pour des applications innovantes dans les zones d'affluence (gares, aéroports, stades, concerts...), et d'en tirer les enseignements pour les développements futurs de la 5G'.



