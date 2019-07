Orange : lancement d'un dispositif pour foyers modestes

18/07/2019 | 15:28

Orange France annonce le lancement de 'Coup de Pouce LiveBox', un dispositif destiné aux foyers à faibles revenus qui n'ont pas accès à internet à domicile, reposant sur une action conjointe entre le groupe et le tissu associatif local pour accompagner ces publics.



Ce dispositif comprend une offre d'accès Internet-TV-Téléphone en ADSL ou Fibre et un ordinateur portable reconditionné incluant une suite bureautique, avec un accompagnement gratuit au numérique dans certaines boutiques en régions Hauts-de-France et Grand Est.



