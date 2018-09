Orange : lancement d'un smartphone pour déficients visuels

20/09/2018 | 13:45

Orange annonce le lancement d'une nouvelle initiative en faveur de l'accessibilité en s'alliant à Kapsys, spécialiste de la téléphonie mobile pour personnes non-voyantes et malvoyantes, en proposant son SmartVision2 Premium.



Seul Smartphone Android 100% 'made in France' adapté aux personnes déficientes visuelles, il dispose d'une interface simplifiée qui combine trois modes de commande : l'écran tactile de 4', le clavier physique et le système de reconnaissance vocale.



Le SmartVision2 Premium est disponible à la vente à partir de ce 20 septembre dans une cinquantaine de boutiques Orange. Une formation gratuite à la prise en main est assurée par l'association HandiCaPZéro partenaire d'Orange et de Kapsys.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.