Orange : lancement de la 5G en Roumanie

05/11/2019 | 15:33

Orange annonce le déploiement par sa filiale en Roumanie de son réseau 5G dans trois des plus grandes villes du pays, à savoir Bucarest, Cluj-Napoca et Iaşi. Il sera ensuite étendu à d'autres villes tout au long de 2020 et des années suivantes.



En plus de proposer un débit Internet et une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 1,2 Gb/s et des vitesses de téléchargement moyennes de 600 Mb/s, Orange Roumanie a créé une offre de services premium et d'appareils conçus pour améliorer l'expérience 5G.



'Orange Roumanie est, pour nous, une entité de premier ordre, en termes d'investissement et d'innovation. Plus de 3,5 milliards d'euros ont été investis depuis notre entrée sur ce marché', souligne Ramon Fernandez, directeur général délégué, finance, performance et Europe.



