09/10/2019 | 15:18

Le groupe Orange annonce ce mercredi le lancement de la Livebox 5, conçue avec une empreinte carbone réduite et des débits doublés.



'La nouvelle génération de Livebox a été conçue pour répondre aux usages grandissants des clients et à leur besoin de partage de débits dans les foyers. Avec la Livebox 5, Orange franchit un cap supplémentaire dans sa démarche visant à diminuer l'empreinte carbone de ses équipements', assure le groupe.



