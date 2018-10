Orange : meilleur réseau mobile de France pour la 8ème fois consécutive

Orange offre la meilleure expérience sur le réseau mobile en se positionnant :

N°1 en streaming vidéo

N°1 en navigation web en zones d'habitation et dans les transports

N°1 en débits montants et descendants

N°1 en fiabilité des transferts de fichiers

N°1 en qualité des appels voix et SMS en zones d'habitation et dans les transports.

L'engagement et le savoir-faire des équipes Orange au service d'un réseau performant sont de nouveau reconnus.

Une couverture mobile enrichie là où ça compte pour les clients

Ces résultats démontrent à nouveau le leadership d'Orange dans les réseaux mobiles et la pertinence de la stratégie d'investissement menée dans le cadre de son plan Essentiels 2020. Orange a consacré 3,5 Milliards d'euros d'investissement en France en 2017, dont plus de 60% dans les réseaux.

Grâce à cette stratégie, Orange offre la couverture mobile la plus étendue avec 99% de la population métropolitaine en 3G+ et plus de 98%2 en 4G. Et d'ici fin 2019, Orange aura terminé la transformation de la quasi-totalité de ses sites 3G en technologie 4G.

Pour accompagner les clients dans leur vie au quotidien, Orange améliore la couverture dans les transports qu'ils empruntent et dans les lieux qu'ils fréquentent3 :

5 lignes à grande vitesse sont couvertes en 4G

L'Eurostar bénéficie également de la 4G d'Orange dans le sens Paris-Londres jusqu'à la sortie du Tunnel sous la Manche

10 lignes de TER et 8 lignes de Tram sont couvertes en 4G d'Orange.

Orange couvre en 4G les lignes A et C du RER en Ile-de-France.

Les métros de Toulouse, de Rennes et la ligne 1 du métro de Lille sont couverts en 4G

32 autoroutes sont couvertes en 3G+, dont 13 aussi en 4G (hors tunnels).

Plus de 450 stations balnéaires et plus de 100 stations de montagne couvertes en 4G.

De nombreux sites touristiques et événements estivaux en 4G.

La 4G+ d'Orange est quant à elle déployée dans des dizaines de villes3 en France afin de répondre aux besoins croissants de ses clients en matière d'usages comme le streaming vidéo en Haute Définition et demain, les applications en réalité virtuelle ou augmentée.

Orange poursuit ses efforts dans les zones rurales et peu denses

L'Arcep classe Orange 1er ex aequo sur la voix hors agglomérations de plus de 10000 habitants.

Depuis le lancement du programme « Orange Territoires Connectés » en juin 2016, ce sont près de 10 millions d'habitants supplémentaires en zones rurales et peu denses qui bénéficient de la 4G grâce à Orange. Cet effort sera poursuivi dans les mois à venir.

De plus, comme prévu dans l'accord « New Deal » conclu avec l'Etat en janvier 2018, Orange s'est engagé au côté des autres opérateurs français à déployer 5000 sites supplémentaires en 4G dans les zones rurales et 500 sites pour améliorer le service de 4G fixe.

Le réseau mobile Orange N°1 aussi aux Antilles, en Guyane et à La Réunion

Grâce à l'expertise de ses équipes et le niveau d'investissement dans le réseau, Orange voit son réseau mobile classé premier ou premier ex aequo en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion sur une majorité de critères selon les résultats des enquêtes menées par l'Arcep entre mai et juin 2018.

Toutes les données sont disponibles sur le site reseaux.orange.fr et l'enquête complète est disponible sur le site de l'Arcep : www.arcep.fr

1 Selon l'enquête Arcep d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains - octobre 2018. Les données sont en accès libre sur le site data.gouv.fr

2 Couverture communiquée par l'opérateur en septembre 2018

3 Informations fournies par Orange, accessibles sur le site reseaux.orange.fr