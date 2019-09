Orange : nominations à la division Technologie et Innovation

09/09/2019 | 17:57

Le groupe Orange annonce ce jour que Karine Dussert-Sarthe et Steve Jarrett intègrent sa division Technologie et Innovation, qui accompagne la transformation d'Orange en opérateur multi-services, en place depuis le 1er juiller.



Karine Dussert-Sarthe est ainsi nommée Directrice Marketing Produits & Design. Steve Jarrett devient, pour sa part, Directeur Data et Intelligence Artificielle.



“Dans un contexte d'évolutions rapides des usages et des attentes de nos clients, nous renforçons notre capacité à préparer le futur d'Orange, en construisant des atouts compétitifs et créateurs de valeur pour le Groupe”, commente Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Générale Adjointe et Directrice Technologie et Innovation d'Orange.





