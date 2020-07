Orange : nomme des nouveaux Directeurs Généraux pour ses filiales en Pologne et en Belgique

Ces changements prendront effet le 1er septembre prochain.

Sur la recommandation du Conseil de surveillance d'Orange Polska, Julien Ducarroz remplacera Jean-François Fallacher au poste de Directeur Général d'Orange Polska, et Jean-François Fallacher deviendra le nouveau Directeur Général d'Orange Espagne.

Julien Ducarroz, qui est actuellement le Directeur Général d'Orange Moldavie, a reçu l'aval et le soutien du Comité des rémunérations et du Conseil de surveillance d'Orange Polska lors de sa réunion du 6 juillet dernier. Cette nomination sera définitivement adoptée lors de la prochaine réunion du Conseil de surveillance prévue le 21 juillet, au cours de laquelle celui-ci sera en mesure de procéder au vote formel requis.

Le Conseil d'administration d'Orange Belgique a décidé de nommer Xavier Pichon au poste de Directeur Général. Il succèdera à Michaël Trabbia, qui rejoindra le Comité Exécutif d'Orange au titre de Directeur de la division Technologie et Innovation du Groupe.

Xavier Pichon rejoint de nouveau Orange après avoir travaillé pour le Boston Consulting Group. Il était auparavant Directeur Général adjoint d'Orange France où il dirigeait les finances, la stratégie, la transformation et le développement.

Comme annoncé par Stéphane Richard le 12 juin dernier, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière prendra la direction d'Orange pour la zone Europe. Elle succède à Ramon Fernandez, Directeur Général Délégué, Directeur Général Finance, Performance et Europe. À partir du 1er septembre prochain, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière dirigera le périmètre Europe d'Orange qui couvre sept pays : Belgique, Espagne, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Le reste de l'équipe de direction européenne reste inchangé, avec Jean-Marc Vignolles en tant que Directeur des Opérations (Chief Operating Officer) pour l'Europe et les autres Directeurs Généraux :

Liudmila Climoc, Directeur Général d'Orange Roumanie ;

Federico Colom, Directeur Général d'Orange Slovaquie ;

Corinne Lozé, Directeur Général d'Orange Luxembourg.

Le recrutement du nouveau Directeur Général d'Orange Moldavie est actuellement en cours et sera annoncé prochainement.

Au premier trimestre 2020, le périmètre européen, qui comprend la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la Roumanie, la Slovaquie, la Moldavie (Europe 6) et désormais l'Espagne, a généré environ 25 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. Orange est également le leader incontesté de la convergence en Europe. Ces sept pays européens ont enregistré une croissance solide du nombre de foyers connectés à la fibre optique au premier trimestre 2020. La région compte désormais 14,5 millions de foyers connectés en Espagne (+9 % sur un an) et 7,0 millions dans la zone Europe 6 (+18 % sur un an).

