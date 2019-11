Orange : partenariat avec itel pour l'Afrique

12/11/2019 | 10:29

Orange annonce son partenariat avec itel, marque mobile en Afrique et une nouvelle fois à KaiOs Technologies pour commercialiser une version 4G du Sanza Phone, le ' Sanza XL '.



Ce mobile à reconnaissance vocale sera proposé à environ 28 dollars, dans 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient : Botswana, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Jordanie, Mali et Sénégal. D'autres pays du groupe suivront courant 2020.



' En élargissant sa gamme Sanza avec le Sanza XL, Orange, acteur majeur de l'inclusion numérique en Afrique et au Moyen-Orient, réaffirme son ambition d'accompagner ses clients et de proposer l'accès à l'internet pour tous ' indique le groupe.



