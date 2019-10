Orange : partenariat avec le Fonds mondial en Afrique

09/10/2019 | 14:13

Orange annonce la signature d'un accord de partenariat avec le Fonds mondial pour développer des solutions innovantes d'e-santé permettant de réduire la prévalence du sida, de la tuberculose et du paludisme en Afrique.



Dans ce cadre, une plateforme digitale destinée aux professionnels de santé pour le suivi des patients sera mise en place au Maroc d'ici décembre 2019. Il est prévu que le partenariat soit étendu en 2020 à d'autres pays dont la Côte d'Ivoire, la RDC et le Burkina Faso.



Les solutions digitales développées par l'opérateur télécoms français pourront également s'appliquer aux nombreux domaines de l'e-santé, dont notamment la gestion des stocks de médicaments, la prévention, et la collecte de données.



