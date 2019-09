Orange : pas de réaction après l'analyse de Crédit Suisse

13/09/2019 | 16:54

Le titre est stable à la Bourse de Paris malgré l'analyse positive de Crédit Suisse. Après l'organisation d'une rencontre entre ses analystes ('roadshow') et la direction d'Orange, Credit suisse a confirmé son conseil d'achat ('surperformance') sur le dossier ce matin. L'objectif visé est de 16 euros.



Selon une note de recherche, le marché français semble s'améliorer grâce au reflux des abonnements mobiles promotionnels à bas coûts.



A plus long terme, et notamment à compter de 2022, le cash flow et le dividende d'Orange devraient augmenter à mesure que les investissements, qui ont dû atteindre un pic en 2018, se normaliseront progressivement.



