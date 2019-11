Orange : prépare la scission de ses tours mobiles-FT

14 novembre (Reuters) - Orange prépare la scission de ses tours mobiles, une opération destinée à profiter de l'appétit des investisseurs pour les infrastructures de réseaux télécoms et qui pourrait augmenter sa valorisation de plus de 10 milliards d'euros, rapporte jeudi le Financial Times.

L'opérateur français informera de ses projets lors de sa journée pour les investisseurs prévue le 4 décembre, ont dit des sources au Financial Times. D'après l'une d'elles, la décision de placer les tours mobiles dans une entreprise séparée a été prise mais le conseil d'administration n'a pas encore adopté de projet détaillé.

Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a déclaré en mai aux actionnaires du groupe que "l'appétit actuel des fonds d'infrastructure révèle bien la valeur intrinsèque des réseaux télécoms". Orange doit se poser la question de "la maximisation de la valeur" de ses infrastructures, avait-il dit alors.

Note: Les informations du Financial Times n'ont pas été vérifiées par Reuters (Bertrand Boucey pour le service français)