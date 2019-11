Orange prépare la scission de ses tours mobiles - presse

(Actualisation: absence de commentaire de la part d'Orange aux informations du Financial Times, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Encouragé par l'appétit des investisseurs pour les infrastructures de réseaux, l'opérateur de télécommunications Orange prépare la scission de ses tours mobiles, ce qui pourrait augmenter sa valorisation de plus de 10 milliards d'euros, a rapporté le Financial Times jeudi soir.

Selon le quotidien économique et financier, qui cite des sources proches du dossier, Orange fera part de cette décision le 4 décembre, à l'occasion de sa journée investisseurs. Une de ces sources assure que la décision de placer les tours mobiles dans une structure séparée des autres activités de l'opérateur est prise, mais que le conseil d'administration de l'ex-France Télécom doit néanmoins définir les modalités précises de cette opération.

Le Financial Times rappelle qu'au mois de mai, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, avait déclaré que l'intérêt marqué des investisseurs pour les tours mobiles et les infrastructures de fibre optique montrait la "valeur intrinsèque des réseaux de télécommunications" et que le groupe étudiait les moyens de maximiser la valeur de ses actifs.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Orange n'a pas souhaité commenter ces informations.

L'action Orange progresse de 2,5% vendredi, à 14,66 euros, et signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO - VLV

Site Internet: https://www.ft.com/content/6c32ed3a-06d8-11ea-9afa-d9e2401fa7ca

Agefi-Dow Jones The financial newswire