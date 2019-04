Orange : propositions en faveur de Notre-Dame de Paris

17/04/2019 | 07:43

Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, Orange a décidé de proposer une assistance technique à la Fondation du Patrimoine afin de répondre aux très nombreuses sollicitations reçues du monde entier.



Le groupe mettra également à disposition de la Fondation du Patrimoine une plateforme de collecte de dons par sms disponible à partir de jeudi et s'engage à faire connaitre ce dispositif à travers des campagnes de communication en France et à l'étranger.



Par ailleurs, Orange propose aux autorités civiles et religieuses de mettre en oeuvre un projet de visite virtuelle de la cathédrale. Enfin, la Fondation Orange se verra dotée d'un budget exceptionnel afin de soutenir ce trésor du patrimoine français et mondial.



