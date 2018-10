Orange : s'allie à PCCW Global pour un câble sous-marin

26/10/2018 | 11:08

Orange et PCCW Global annoncent un partenariat pour le déploiement du nouveau câble sous-marin PEACE (Pakistan & East Africa Connecting Europe). Long de 12.000 km et entièrement détenu par des sociétés privées, il devrait être opérationnel en 2020.



Ce projet vise à relier le Pakistan, Djibouti, le Kenya, l'Égypte et la France. Le déploiement, dans un second temps, d'une extension vers l'Afrique du Sud est également envisagé. Ce partenariat prévoit l'installation d'un point d'atterrissage en France.



Orange agira en qualité de partenaire technique pour l'atterrissage du câble à Marseille. Cette installation reposera sur son infrastructure existante ainsi que sur un couloir d'atterrissage de câble. Le câble sera, à son extrémité, relié à un DataCenter neutre.



