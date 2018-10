Orange : s'associe à Google pour un câble sous-marin

12/10/2018 | 11:58

Orange annonce ce jour s'associer à Google pour le projet Dunant, un nouveau câble sous-marin long de 6.600 km reliant les États-Unis à la France.



Sa mise en service est prévue fin 2020.



'L'axe Europe-États Unis est une des routes sous-marines les plus importantes du globe avec un besoin de connectivité qui croît d'un facteur deux tous les deux ans. Dunant contribuera à répondre à l'explosion des usages Internet et à garantir des connexions toujours plus performantes aux clients d'Orange et Google', explique Orange.



Orange sera chargé de la construction et de l'exploitation de la station d'atterrissement sur la côte atlantique française. Le groupe fournira également les liaisons terrestres en France. En contrepartie, il bénéficiera de paires de fibres optiques d'une capacité de plus de 30Tbp/s chacune, soit de quoi transférer une vidéo de 1Go en 30 microsecondes.





