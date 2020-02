Orange : s'engage à relever le défi des compétences pour que le monde numérique soit source d'opportunités professionnelles

Dans ce cadre, Orange va investir plus de 1,5 milliard d'euros dans un programme ambitieux de développement des compétences et de reconversion professionnelle. Cet engagement vise à renforcer, adapter ou renouveler les compétences de l'ensemble de ses collaborateurs, tout en s'adressant à de nouveaux publics externes afin de contribuer à la construction des viviers d'emploi de demain.

Pour relever ce défi, Orange se fixe trois grandes priorités :

Renforcer son expertise tech : d'ici cinq ans, le Groupe compte doubler le nombre de ses experts dans plusieurs domaines clés pour dépasser les 20 000 personnes (virtualisation des réseaux, cloud, data, intelligence artificielle, code, cybersécurité).

Développer dans tous ses métiers la pratique et les usages de la data, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, notamment au sein des équipes marketing et de gestion des réseaux. Au-delà de ces utilisateurs avertis, c'est bien l'ensemble des salariés d'Orange qui seront sensibilisés à ces nouveaux savoir-faire.

Offrir à chaque salarié l'opportunité de développer ses soft skills, quels que soient son activité et son pays, pour renforcer la dynamique collective au service des clients. Orange a l'ambition de former 100% des salariés à ces compétences clés d'ici 2025.

Pour répondre à ces priorités, le Groupe structure son dispositif de formation en trois axes :

Orange Campus, initialement dédié à la formation des managers, évolue et s'ouvre à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise autour de quatre domaines prioritaires : data/IA, cybersécurité, management et compétences pour tous (soft skills). Cette école en réseau offre une nouvelle expérience d'apprentissage plus ouverte et inclusive, en s'appuyant sur ses experts métiers, ses plateformes digitales, des partenaires de référence tels que le CNAM1 et l'UIMM2, et des lieux dédiés en France, en Europe et en Afrique.

Les formations proposées seront progressivement personnalisées, alliant des dispositifs courts de sensibilisation voire d'approfondissement, à des cycles longs d'expertise ou de reconversion professionnelle, certifiants ou diplômants. Elles s'enrichiront également de nouvelles approches plus immersives aux côtés des formats digitaux, et capitaliseront sur des dispositifs innovants (ex : réalité virtuelle, mobile learning, « hacking rooms »).

Face à la pénurie de compétences dans le secteur du numérique, Orange Campus s'associe par ailleurs à des initiatives destinées à former des publics externes, futurs viviers de profils adaptés aux besoins du Groupe et plus globalement au marché du travail. C'est tout le sens des partenariats noués avec « l'Ecole IA Microsoft powered by Simplon » et la Grande Ecole du Numérique.

Le deuxième axe repose sur le déploiement à grande échelle, d'ici 2025, de la Formation En Situation de Travail (FEST). Plus individualisé, ce format permet aux salariés d'apprendre et de progresser en situation réelle, avec le soutien d'un accompagnateur dédié, et sur la base d'objectifs définis avec leur manager. Désormais reconnu par la loi, ce dispositif favorise une montée en compétences directement opérationnelle. Orange anticipe un développement soutenu de ce type de formation dans les années à venir. En 2019, plus de 500 salariés ont bénéficié de cette démarche en France et en Tunisie. Le Groupe se fixe pour objectif de l'étendre auprès de 4 000 collaborateurs a minima en 2020.

Enfin, dès cette année, Orange va lancer son propre Centre de Formation d'Apprentis (CFA) pour accompagner sa croissance et partager son savoir-faire dans les métiers du numérique. L'entreprise est déjà un acteur historique de la formation par alternance avec quelques 3 500 apprentis en France en 2019, en collaboration avec plus de 300 centres de formation. Adossé à Orange Campus, le CFA offrira dès la rentrée 2020, à cinq promotions de futurs diplômés, la possibilité de devenir technicien service client, ingénieur cloud, ingénieur et technicien en cybersécurité ou data analyst. Il sera ouvert aux jeunes en formation initiale et aux personnes en réorientation et permettra à Orange d'attirer de nouveaux talents aux profils diversifiés sur des métiers prioritaires pour le Groupe.

« Il est important pour nous de confirmer aujourd'hui notre engagement en tant qu'acteur leader et responsable dans la formation de nos collaborateurs sur les métiers du numérique, et dans l'accompagnement de tous nos salariés. Nous sommes convaincus que la transformation durable d'Orange sera liée à la capacité de chacune et chacun à apprendre autrement, à partager ses savoirs et ses connaissances et que la conjugaison des compétences techniques et des soft skills est une des clés de nos succès futurs », précise Valérie Le Boulanger, Directrice Exécutive des Ressources Humaines du Groupe Orange.