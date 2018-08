Orange : série de nominations chez Orange France

30/08/2018 | 08:00

Orange fait part d'une évolution du comité de direction d'Orange France à compter du 1er octobre, avec notamment la nomination de Michel Jumeau comme directeur exécutif adjoint, en charge du marché grand public.



Geoffroy de Buchet est nommé directeur des finances, de la stratégie et du développement, Marc Blanchet directeur technique et du système d'information, Laurence Thouveny directrice Orange Ile de France et Benoit de Saint Aubin directeur clients grand public.



'Aujourd'hui, l'équipe de direction évolue pour poursuivre l'accélération et le développement de notre agilité', commente Fabienne Dulac, directrice générale adjointe de l'opérateur de télécommunications et CEO Orange France.



