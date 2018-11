Orange : signe une convention de partenariat avec Strate Ecole de Design

Forts de nombreux projets réalisés avec les étudiants de Strate Ecole de Design ces dernières années, Orange et Strate Ecole de Design souhaitent renforcer leur collaboration par la signature d'une convention de partenariat d'une durée de trois ans.

Orange et Strate Ecole de Design ont des intérêts naturels à se rapprocher par la convergence des compétences. Ce partenariat va permettre d'imaginer les futures expériences, services et produits que la révolution numérique et l'Intelligence Artificielle vont apporter dans la vie des Hommes. Il s'agira d'étudier ensemble les méthodes et les compétences en design à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Cette collaboration sera aussi une opportunité supplémentaire de sensibiliser les futurs designers à l'impact de leur travail sur le quotidien de l'individu et la société. Master class, stages, projet, international : toutes les dimensions de cette association seront explorées.

« Au travers de ce partenariat stratégique avec Orange et son Experience Design Lab (XD Lab), nous signifions l'importance du design dans la conception des nouveaux services et produits numériques. Mais il s'agit aussi de repenser les nouvelles pratiques et organisations sociales et culturelles permises par la transformation numérique. C'est plus qu'intéressant, c'est une nécessité » affirme Dominique Sciamma, Directeur de Strate Ecole de Design.

« Cette démarche partenariale est essentielle. Elle vient renforcer notre conviction que le design est un levier majeur d'innovation et d'amélioration de l'expérience pour offrir à nos clients des services utiles. Associer la créativité de jeunes designers à l'expertise de nos équipes est clé. L'Intelligence Artificielle est centrale dans la stratégie d'innovation d'Orange et sera au cœur des réflexions avec Strate Ecole de Design » indique Luc Bretones, Executive VP du Technocentre et Orange Fab.

« Les défis du design Orange sont immenses pour répondre à l'accélération des transformations, aux exigences éthiques des parties prenantes, aux contextes économiques et culturels de nos clients dans tous les pays où Orange est présent. Ce partenariat s'inscrit dans une durée de trois ans pour nous donner le temps d'appréhender et d'expérimenter ensemble les pratiques de design » ajoute Chantal Maugin, Experience Design Lab Director chez Orange.

Par la suite, Orange au travers de son XD Lab et Strate Ecole de Design enrichiront leurs relations autour de trois axes : la formation, l'insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés de Strate puis le montage de projets communs et l'accompagnement ou la formation des collaborateurs d'Orange.

Le Technocentre et les Orange Lab constituent l'usine à produits et services innovants du groupe Orange. Orange Fab est le réseau mondial d'accélérateurs de start-up, contributeurs clés à notre stratégie d'Open Innovation.

Experience Design Lab porte le design pour le groupe Orange en associant 250 designers spécialisés (produit, son, interfaces, conversationnel etc.,), ergonomes, linguistes, sociologues des usages pour concevoir et produire les services innovants et améliorer l'expérience client.

À propos de Strate Ecole de Design

Basée à Sèvres, reconnue par l'Etat, Strate Ecole de design dispense un diplôme de Designer visé par l'État (*Diplôme de Designer - Autorisation à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur - arrêté du 15-6-2017 (NOR > ESRS1700031A) - BOESR du 29 juin 2017). Rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau : tel est le projet de Strate Ecole de Design. Toutes les situations de vie, petites ou grandes, privées ou publiques, personnelles ou professionnelles, méritent simplicité, justesse et harmonie. Strate propose également un diplôme de Modelage 3D (cycle court de 3 ans), un Mastère Post-diplôme « Innovation et Design » et un MBA Management by Design en partenariat avec l'ESG Executive. Strate a aussi ouvert 2 Graduates Programs à Sèvres, dispensés en anglais : 'Master in Design: Transportation' et 'Master in Design for Smart Cities'. L'école vient d'ouvrir un post diplôme 'Design Act ! L'école en agence' en partenariat avec l'agence de design global Saguez & Partners. Elle dispose également de son propre laboratoire de recherche en design et est membre de l'Institut Carnot « Telecom et Société Numérique ».

Strate est classée parmi les 60 meilleures écoles de design mondiales par Business Week-Bloomberg.

