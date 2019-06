Orange : sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations

11/06/2019 | 11:42

Le groupe Orange indique ce jour être sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet.



C'est la sixième fois consécutive qu'Orange est sponsor officiel de la compétition. Sur les 24 équipes qualifiées, 11 représentent un pays où Orange est présent.



'En tant que sponsor officiel, la marque Orange sera visible à la fois dans les stades égyptiens, mais aussi dans les pays africains où le Groupe est présent à travers diverses campagnes et évènements. En effet, la marque contribuera à l'ambiance festive du tournoi via de nombreuses animations qui se dérouleront dans les fans-zones. L'objectif est de mettre les fans au coeur du dispositif et de leur permettre de vivre une expérience unique et inoubliable', explique notamment le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.