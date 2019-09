Orange : télécharger le fichier Document d'enregistrement universel 2018 (419,7 kB)

Responsable du document d'enregistrement universel

Monsieur Stéphane Richard, président-directeur général.

Déclaration du responsable du document d'enregistrement universel

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Paris, le 10 septembre 2019

Le président-directeur général

Stéphane Richard

Objectifs 2019

En excluant les effets du nouveau contrat de partage de réseau en Espagne, Orange confirme ses objectifs pour 2019 :

l'EBITDAaL en 2019 connaîtra une hausse, à base comparable, plus modérée qu'en 2018 ;

les CAPEX économiques en 2019 seront en légère baisse par rapport à ceux de 2018 à base comparable ;

l'indicateur "EBITDAaL - CAPEX économiques" en 2019 sera en croissance par rapport à 2018 à base comparable ;

l'objectif d'un ratio d'endettement financier net rapporté à l'EBITDAaL des activités télécoms est maintenu autour de 2 à moyen terme.

Ces objectifs reposent notamment sur les hypothèses énoncées dans la description du marché, de la stratégie et du modèle d'affaires du Groupe présentés à la section 1.2 du document de référence 2018.

Ils ont été établis et élaborés sur une base comparable aux informations financières historiques et conforme aux méthodes comptables du Groupe.

Ces indicateurs ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et sont décrits à la section 3.1.6 Informations complémentairesdu document de référence 2018. Des précisions sur ces indicateurs sont par ailleurs fournies à la section 1.5 Indicateurs financiers non définis par les normes IFRSdu rapport financier du 1ersemestre 2019.

Composition des organes d'administration

L'Assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2019 a décidé de nommer comme nouvelle administratrice Madame Anne- Gabrielle Heilbronner pour une période de quatre années en remplacement de Madame Mouna Sepehri dont le mandat venait à expiration. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2022. Le Conseil d'administration l'a nommée à la même date membre de son Comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale.

Anne-Gabrielle Heilbronner satisfait aux critères d'indépendance du code Afep-Medef auquel la Société se réfère.

la connaissance de la Société et à la date du présent document, Anne-Gabrielle Heilbronner remplit toutes les conditions décrites à la section 5.1.4.3 du document de référence relatives à l'absence de conflits d'intérêts, de condamnations ou faillites et de liens familiaux avec d'autres mandataires sociaux de la Société ou des membres du Comité exécutif.

Anne-Gabrielle Heilbronner, née en 1969, est membre du Directoire de Publicis Groupe, Secrétaire général du groupe en charge des ressources humaines, des achats, du juridique, de la compliance et de la gouvernance, de la RSE ainsi que des fonctions audit et contrôle internes et du risk management. En tant que membre du Directoire, elle participe à l'ensemble des décisions stratégiques concernant la transformation du groupe. Elle a également œuvré au projet de fusion de Publicis avec Omnicom en 2013 et à l'acquisition de Sapient aux États-Unis en 2015. Elle a débuté sa carrière comme Inspecteur des Finances, avant de rejoindre la Direction du Trésor comme Adjointe au Chef de bureau du Financement du logement social. Elle a rejoint Euris de 2000 à 2004 étant nommée Directrice Corporate Finance avec comme responsabilité l'ensemble des opérations financières pour Euris et Casino. Après avoir contribué à la stratégie d'introduction en bourse d'EDF, elle a ensuite occupé les fonctions de Directeur de cabinet (2004-2005) puis Conseillère spéciale (2005-2007) respectivement auprès du Secrétaire d'État à la Réforme de l'État puis du Ministre des Affaires étrangères. Directeur de l'Audit interne et du Risk management au sein de la SNCF (2007- 2010) où elle a développé et renforcé le rôle des fonctions audit et conformité (éthique, lutte contre la fraude, etc.), elle est ensuite devenue Senior Banker and Managing Director, de Société Générale Corporate and Investment Banking, en charge d'un portefeuille de sociétés cotées. Anne-Gabrielle Heilbronner est inspectrice des finances, diplômée de l'École nationale d'administration, de l'ESCP-Europe et de l'Institut d'études politiques de Paris ; elle est également titulaire d'une maîtrise de droit public et d'un DEA de Finances publiques et fiscalité. Elle est de nationalité française.

