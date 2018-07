Orange : trois centres de contacts certifiés supplémentaires

30/07/2018 | 15:37

COPC annonce ce jour qu'Orange a rempli l'ensemble des critères pour permettre à ses sites espagnol, roumain et malgache d'obtenir la certification COPC Customer Experience (CX) Standard, dans la version Customer Service Provider (CSP), a indiqué Orange dans un communiqué.



'La Norme COPC CX est le système de gestion de la performance le plus prestigieux et le plus utilisé pour les centres d'appel, les activités liées à l'expérience client et les organisations chargées de la gestion des forces de vente. La certification selon la Norme COPC CX est attribuée aux entreprises qui s'engagent en faveur de l'excellence et atteignent les plus hauts niveaux en matière de qualité, d'efficacité, de service et de satisfaction client', explique le groupe de télécommunication.



Ces trois centres rejoignent les autres sites Orange certifiés, comme ceux de Pologne, de Tunisie ou du Sénégal. D'autres 'travaillent actuellement sans relâche en vue [de l'obtention de la certification]', précise Orange.





