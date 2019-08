Orange : va distribuer le Fairphone 3 en France

28/08/2019 | 10:00

Le groupe Orange annonce ce mercredi qu'il va distribuer en exclusivité en France le Fairphone 3, entre le 10 septembre et le 31 octobre.



Le Fairphone 3 est un téléphone “responsable”, et a été conçu à partir de matériaux recyclés comme le cuivre ou le plastique et issus de zones sans conflit. Il bénéficie en outre d'un design modulaire : six pièces interchangeables (écran, microphone, caméra, batterie et modules supérieurs et inférieurs) seront disponibles sur les sites d'Orange et de Sosh dès le lancement.



“Le Fairphone 3 est proposé à partir de 159,90 euros avec le forfait 50 Go avec mobile, ou à 450 euros sans abonnement”, précise l'opérateur.





