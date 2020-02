Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour le compte de sa SCPI PFO2 ,Perial Asset Management a fait l’acquisition de l’immeuble Energies C à Rennes Cesson pour un montant de 35,9 millions d’euros. Livré en décembre 2019, l’immeuble est labélisé HQE. Il développe une surface de 9 120 mètres carrés sur un bâtiment en R+5 et comprend 232 places de parking. Entièrement loué à Orange Business Services, il héberge le siège cyber sécurité Bretagne pour une durée de 9 ans ferme." Avec cette acquisition, PFO2 poursuit sa stratégie d'investissement en région au sein des marchés les plus porteurs disposant de potentiels de réversion locative ", a commenté précise Yann Guivarc'h, directeur général de Perial Asset Management.