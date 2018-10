SuperCodeurs 2018 : 5000 collégiens prêts à coder et décoder le monde numérique

Première entreprise du numérique en France, Orange sensibilise depuis 5 ans avec ses ateliers gratuits #SuperCodeurs, les collégiens, leurs parents ainsi que les collaborateurs Orange aux enjeux du numérique.

De l'apprentissage du code à la notion de décodage

Pour cette 5ème édition, Orange met l'accent sur le décodage du numérique. En effet, jeux en ligne, consoles… souvent, les enfants sont de simples consommateurs du numérique. Avec #SuperCodeurs 2018, l'ambition est de les aider à décrypter ce qui se cache derrière leur vie numérique de tous les jours : applis, vidéos ou jeux et comment des programmes informatiques (algorithmes) sont conçus spécifiquement pour leur donner envie de jouer. Les animateurs #SuperCodeurs vont progressivement amener les enfants à s'interroger sur l'envers du décor, en abordant des notions qui constituent les ressorts d'un jeu vidéo telles que la frustration, la dépendance, et la question de l'âge recommandé pour un jeu. Encadrés par des coachs volontaires d'Orange, les #SuperCodeurs s'initient ainsi à la programmation de façon ludique, apprennent à aiguiser leur esprit critique, à s'approprier les codes d'un usage responsable de ces technologies.

Sensibiliser aux métiers du numérique et de demain Apprendre à coder, c'est aussi se mettre dans la peau de ceux qui conçoivent les jeux : développeur, analyste programmeur, game designer…! Avec#SuperCodeurs, certains animateurs qui travaillent en tant que développeurs trouvent ainsi une occasion de faire découvrir une partie de leur métier. Avec Thymio, le robot intelligent, ils initient les collégiens au codage et à la robotique et abordent ainsi des exemples d'application comme la voiture connectée et autonome. Ces ateliers sont ainsi l'occasion d'ouvrir sur les métiers du numérique et de demain et qui sait susciter des vocations.

Un dispositif qui s'inscrit désormais dans la durée

Les ateliers sont proposés dans les régions tout au long de l'année et Orange poursuit son engagement en démultipliant son dispositif d'ateliers gratuits pour tous à l'occasion de la semaine européenne du code :

32 journées d'ateliers,

25 villes en France,

1200 salariés volontaires d'Orange participent à ce dispositif ouvert à l'ensemble des 94 000 salariés d'Orange en France.

Gaëlle Le Vu, Directrice de la Communication d'Orange France estime que : « En tant qu'acteur majeur du monde digital en France, nous avons à cœur d'accompagner l'ensemble des familles, et plus généralement des Français, dans les changements induits par les bouleversements du numérique. Nous sommes également très heureux d'introduire la notion de décodage dans nos ateliers, qui vont permettre à tous de s'interroger et de décrypter le monde qui les entoure. L'ambition de #SuperCodeurs 2018 : coder pour décoder le monde numérique ».

