Orange : Oddo salue les résultats du 1er semestre 2018

26/07/2018 | 10:57

Oddo estime que la publication des résultats T2 2018 ressort légèrement au-dessus des attentes avec un CA en hausse de 1.4%(contre +2% au T1). Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 18,50 E.



' Cette publication fait ressortir 1/ un beau levier sur l'EBITDA (+3.3% vs +1.7% sur le CA au S1), soulignant la discipline d'Orange sur les couts dans des zones clés comme la France/Espagne/Afrique, 2/ une accélération de la croissance en France, avec une stratégie de valeur qui porte ses fruits en Mobile et Fixe (mix favorable), 3/ une nette sur-performance vs TEF et surtout VOD en Espagne, 4/ l'accélération de la croissance en Afrique avec un objectif de 5% sur 2018 qui semble plus qu'atteignable ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Orange réitère sa guidance sur : 1/ l'EBITDA ajusté pour 2018 en croissance yoy à base comparable avec une accélération jusqu'en 2020 (css : +2.8%, +2.9% et +1.9% en 2018-19-20); 2/ des Capex en croissance pour atteindre un pic annuel de 7.4 MdE en 2018 avec un déclin en 2019 et 2020, en ligne avec le consensus; 3/ des économies de coûts bruts d'1 MdE (sans donner plus de précisions), avec une évolution favorable de la digitalisation (24% des actes commerciaux en ligne); 4/ pas de M&A en Europe et pas de moteur pour la consolidation en France ; 5) hausse des coûts de contenus limitée en 2018 ' rajoute le bureau d'analyses.



