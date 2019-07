Orange Belgium : Barclays passe à 'surpondérer'

12/07/2019 | 11:49

Barclays relève sa recommandation sur Orange Belgium de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 25 euros, au lendemain de l'annonce d'un prochain partage du réseau d'accès mobile avec Proximus en Belgique.



L'intermédiaire financier voit cette coentreprise de réseau, similaire à celle observée au Royaume Uni, comme 'une action logique qui devrait apporter des économies de coûts et l'opportunité de mener sur la 5G'.



Le broker pointe aussi des tarifs proposés en fin de semaine dernière par les régulateurs, qui selon lui 'aideront Orange Belgium à réaliser des marges positives dans le câble plus vite qu'estimé précédemment'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.