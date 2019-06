Orange Belgium : UBS passe à 'achat'

25/06/2019 | 10:54

UBS relève sa recommandation sur Orange Belgium de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 18,5 à 19,5 euros, soit un potentiel de hausse de 19% pour le titre de l'opérateur télécoms belge.



Soutenu par une enquête UBS Evidence Lab, le broker s'attend à ce que 'la dynamique des indicateurs clés de performance et une meilleure économie du câble favorisent une génération de free cash-flow plus forte'.



