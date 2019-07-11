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ORANGE BELGIUM

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Orange-Accord de partage de réseau en Belgique avec Proximus

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11/07/2019 | 18:27

11 juillet (Reuters) - Orange a annoncé jeudi dans un communiqué :

* ORANGE BELGIUM ET PROXIMUS ONT SIGNÉ AUJOURD'HUI UN ACCORD DE PRINCIPE CONTRAIGNANT EN VUE DE CONCLURE UN ACCORD DE PARTAGE DU RÉSEAU D'ACCÈS MOBILE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE.

* CET ACCORD VISE À PERMETTRE AUX DEUX ENTREPRISES DE RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE DES CLIENTS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE RÉSEAU MOBILE ET DE COUVERTURE INTÉRIEURE.

* LE PARTAGE DU RÉSEAU D'ACCÈS MOBILE ENTRE ORANGE BELGIUM ET PROXIMUS COMPREND LES TECHNOLOGIES 2G, 3G ET 4G. CE PARTAGE PERMETTRA ÉGALEMENT UN DÉPLOIEMENT PLUS RAPIDE ET PLUS COMPLET DE LA 5G EN BELGIQUE.

* EN TERMES FINANCIERS, ORANGE BELGIUM S'ATTEND À CE QUE L'ACCORD PERMETTE DES ÉCONOMIES DE COÛTS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT CUMULÉS DE 300 MILLIONS D'EUROS SUR 10 ANS.

* ORANGE BELGIUM DEVRA DÉPENSER 130 MILLIONS D'EUROS AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES POUR METTRE EN UVRE CET ACCORD.

* SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD DÉFINITIF, LE RÉSEAU D'ACCÈS MOBILE PARTAGÉ SERA PLANIFIÉ, CONSTRUIT ET EXPLOITÉ PAR UNE NOUVELLE JOINT-VENTURE DÉTENUE À PARTS ÉGALES, POUR UN DÉMARRAGE AU PREMIER TRIMESTRE 2020. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ORANGE -1.60%13.51 Cours en temps réel.-3.00%
ORANGE BELGIUM 0.21%18.76 Cours en différé.8.58%
PROXIMUS -0.12%25.16 Cours en différé.6.65%
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Données financières (EUR)
CA 2019 1 318 M
EBIT 2019 58,1 M
Résultat net 2019 38,4 M
Dette 2019 259 M
Rendement 2019 2,79%
PER 2019 28,9x
PER 2020 22,3x
VE / CA2019 1,05x
VE / CA2020 1,02x
Capitalisation 1 123 M
Graphique ORANGE BELGIUM
Durée : Période :
Orange Belgium : Graphique analyse technique Orange Belgium | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ORANGE BELGIUM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 19,5  €
Dernier Cours de Cloture 18,7  €
Ecart / Objectif Haut 28,2%
Ecart / Objectif Moyen 3,90%
Ecart / Objectif Bas -27,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Michael Trabbia Chief Executive Officer & Executive Director
Johan Deschuyffeleer Chairman
Arnaud Castille Chief Financial Officer
Stefan Slavnicu Chief Technology Officer
Nadine Lemaître-Rozencweig Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ORANGE BELGIUM8.58%1 264
SOFTBANK CORP--.--%63 545
BHARTI AIRTEL24.98%26 850
MTN GROUP LIMITED17.09%13 258
CELLNEX TELECOM59.16%11 268
SAFARICOM PLC--.--%10 713
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