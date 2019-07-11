Orange-Accord de partage de réseau en Belgique avec Proximus

11 juillet (Reuters) - Orange a annoncé jeudi dans
un communiqué :
* ORANGE BELGIUM ET PROXIMUS ONT SIGNÉ
AUJOURD'HUI UN ACCORD DE PRINCIPE CONTRAIGNANT EN VUE DE
CONCLURE UN ACCORD DE PARTAGE DU RÉSEAU D'ACCÈS MOBILE D'ICI LA
FIN DE L'ANNÉE.
* CET ACCORD VISE À PERMETTRE AUX DEUX ENTREPRISES DE
RÉPONDRE À
LA DEMANDE CROISSANTE DES CLIENTS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE
RÉSEAU MOBILE ET DE COUVERTURE INTÉRIEURE.
* LE PARTAGE DU RÉSEAU D'ACCÈS MOBILE ENTRE ORANGE BELGIUM
ET
PROXIMUS COMPREND LES TECHNOLOGIES 2G, 3G ET 4G. CE PARTAGE
PERMETTRA ÉGALEMENT UN DÉPLOIEMENT PLUS RAPIDE ET PLUS COMPLET
DE LA 5G EN BELGIQUE.
* EN TERMES FINANCIERS, ORANGE BELGIUM S'ATTEND À CE QUE
L'ACCORD
PERMETTE DES ÉCONOMIES DE COÛTS D'EXPLOITATION ET
D'INVESTISSEMENT CUMULÉS DE 300 MILLIONS D'EUROS SUR 10 ANS.
* ORANGE BELGIUM DEVRA DÉPENSER 130 MILLIONS D'EUROS AU
COURS DES
TROIS PROCHAINES ANNÉES POUR METTRE EN UVRE CET ACCORD.
* SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD DÉFINITIF, LE RÉSEAU D'ACCÈS
MOBILE
PARTAGÉ SERA PLANIFIÉ, CONSTRUIT ET EXPLOITÉ PAR UNE NOUVELLE
JOINT-VENTURE DÉTENUE À PARTS ÉGALES, POUR UN DÉMARRAGE AU
PREMIER TRIMESTRE 2020.
Pour plus de détails, cliquez sur
(Benjamin Mallet)