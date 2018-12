Orange Belgium : Durant ces vacances, Orange offre à ses clients des milliers de cadeaux, dont le tout dernier CD du célèbre présentateur de radio David Antoine, s'ils parviennent à libérer le père Noël...

Du 21 au 30 décembre 2018, Orange Belgium distribuera gratuitement des cadeaux de Noël sur la Place de la Monnaie, à Bruxelles, dans un magasin éphémère doté d'une animation de 9 mètres de haut représentant un père Noël coincé dans une cheminée. Tous ceux qui font un achat ou souscrivent un abonnement mobile dans les shops Orange les plus proches peuvent se prêter au jeu et aider les elfes d'Orange à libérer le père Noël afin de recevoir un cadeau supplémentaire à glisser sous le sapin. Les cadeaux se comptent par milliers. Aujourd'hui, David Antoine, célèbre personnalité du paysage radiophonique, a lui-même testé l'animation du père Noël et a distribué ses 100 derniers CD.}

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium : 'Comme chaque année, nous tenons à remercier nos clients d'effectuer leurs achats de Noël chez Orange. Cette année, nous voulions particulièrement remercier les clients qui font leur shopping à Bruxelles en leur offrant un cadeau supplémentaire pour surprendre leurs amis et leur famille. Après avoir fait leur shopping dans le shop Orange de la rue Neuve, de City 2 ou d'Anspach, ils peuvent se rendre à la Place de la Monnaie pour aider nos elfes à libérer le père Noël et recevoir un cadeau parmi les milliers qui les attendent. Des smartphones haut de gamme comme les derniers iPhone et Samsung aux écouteurs Bluetooth, bouchons d'oreilles, enceintes... Et nous sommes honorés que David Antoine ait dédicacé ses 100 derniers CD spécialement pour nos clients. Nous sommes heureux de contribuer ainsi à la bonne cause soutenue par David et d'apporter une touche de magie à nos clients.'

Orange Belgium surprend chaque année ses clients avec des cadeaux supplémentaires

L'année dernière, Orange Belgium a installé à Anvers une gigantesque machine à pince télécommandée de 18 mètres de long sur 7 mètres de haut pour permettre aux clients de gagner des cadeaux supplémentaires. Les joueurs étaient invités à diriger la pince de gauche à droite et de haut en bas et à la refermer au bon moment pour attraper un cadeau. Orange a distribué des centaines de cadeaux pendant cette période des fêtes.

En 2016, Orange a donné le coup d'envoi de la saison des fêtes avec un rouleau de papier cadeau géant attaché à l'Antwerp Tower. Des milliers de clients ont utilisé ce papier cadeau spécialement conçu pour emballer des cadeaux à leur guise.

L'agence Pop Media se charge de l'animation, qui attirera tous les regards dans le cœur commercial de Bruxelles.

Le père Noël Orange sera présent du 17 au 30 décembre 2018 à la Place de la Monnaie 4, à Bruxelles. Les clients d'Orange peuvent essayer de libérer le père Noël du 21 au 24 et les 28 et 29 décembre (chaque fois de 11h à 19h).