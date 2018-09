Orange Belgium : Google Chromecast désormais disponible pour les clients Orange Love

Dès aujourd'hui et grâce à un partenariat renforcé avec Google, Orange Belgium propose le Google Chromecast à ses clients Love afin qu'ils puissent très facilement 'diffuser' des centaines de films, de séries, de playlists musicales, d'événements sportifs, de photos... depuis leur smartphone directement vers leur télévision. Pour ne rien gâcher, le Chromecast est disponible au prix très intéressant de 19€ (au lieu de 39€).

Le Google Chromecast est un petit appareil qui permet aux clients de diffuser facilement tout le contenu qu'ils regardent habituellement sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur directement sur leur téléviseur équipé d'un port HDMI. Très simple d'utilisation : en un clic, le tour est joué. Vous pouvez diffuser votre contenu sur votre TV d'une simple pression sur votre smartphone.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer : 'Les habitudes de nos clients évoluent et nous voulons répondre à l'évolution de ces besoins. Netflix et YouTube sont les deux sites de streaming de prédilection des clients d'Orange, mais beaucoup regardent aussi des compétitions sportives (en ligne) en direct, les journaux en différé ou encore leurs propres photos et vidéos. Nous sommes donc heureux de proposer le Google Chromecast dans le cadre de notre offre Love pour permettre aux clients d'accéder facilement à un univers de contenu en ligne directement sur leur TV. Et plus intéressant encore : nous proposons le Google Chromecast à tous nos clients Love à un prix très attractif. Nous continuerons, par ailleurs, à enrichir nos offres et nous nous efforcerons d'offrir la meilleure qualité à un juste prix.'

Les clients Orange Love peuvent désormais diffuser du contenu sans limites depuis leur smartphone ou tablette directement sur leur TV

Une étude menée par Orange Belgium a révélé que deux tiers des clients d'Orange regardent fréquemment du contenu en streaming. Les gens aiment avoir la possibilité de regarder ou de revoir ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Ils veulent avoir le choix entre plusieurs types de contenu, mais ils ont aujourd'hui du mal à envoyer facilement le contenu de leur smartphone vers leur TV. Le Google Chromecast répond à ce besoin.

Les nouveaux clients Love peuvent commander un Google Chromecast en commandant un forfait Love. Le technicien Orange installera le Google Chromecast et en fera une démonstration lors de l'installation. Les clients Love existants peuvent commander un Google Chromecast en appelant le service clientèle d'Orange au 5000. L'appareil sera livré à domicile. Il s'utilise très facilement : il suffit au client de le brancher et d'en profiter. Le Google Chromecast est exclusivement disponible pour les clients Love d'Orange.

Aujourd'hui, plus de 136 000 clients sont adeptes de Love. Avec Love Unlimited à 79€ par mois, les clients bénéficient d'un nombre illimité de données mobiles, d'appels illimités, d'internet illimité à domicile et d'une vaste offre TV.

Plus d'infos sur www.orange.be/love