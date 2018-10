Orange Belgium : Ingrid Gonnissen, ICT Woman of the Year, lance le Young Potential Boost Camp pour stimuler la présence des jeunes femmes dans les TIC

Ingrid Gonnissen, Chief Enterprise Officer chez Orange Belgium et élue 'ICT Woman of the Year 2018' lance le projet 'Young Potential Boost Camp' pour soutenir les jeunes talents féminins dans les TIC.

Le Young Potential Boost Camp est un programme de mentorat conçu pour offrir des expériences et des activités enrichissantes et inspirantes à de jeunes talents féminins et les mener plus rapidement vers une brillante carrière dans les TIC.

Le Boost Camp sera lancé le 18 octobre 2018. Les jeunes talents pourront, en présence de personnalités clés du monde des TIC, échanger leurs points de vue sur ce que représente une carrière dans les TIC lorsque l'on est une femme. Le 18 octobre, les mentors et leurs protégées se rencontreront pour la première fois. Elles en apprendront davantage sur les femmes dans les TIC et sur l'influence de 'l'Internet of Things' sur leur futur lieu de travail. Orange Belgium occupe en effet un rôle de premier plan en matière d'IoT, avec plus de 18 années d'expertise et plus de 2.000 experts en IoT et en data à travers le monde.

Les Young Potentials auront l'occasion unique de découvrir le travail de leur mentor. Elles pourront observer, écouter, questionner et s'imprégner du moindre détail de leur carrière. Elles tiendront un journal vidéo à propos de ce programme de coaching qui s'achèvera au premier semestre de 2019.

L'ICT Woman of the Year booste les carrières des Young Potentials

Ingrid Gonnissen, Chief Enterprise Officer d'Orange Belgium, souligne l'importance d'un tel programme : 'Grâce à notre Boost Camp, les jeunes talents sélectionnés s'apprêtent à vivre une aventure incroyable avec leur mentor. Ce professionnel hautement expérimenté leur prodiguera des conseils, les soutiendra et les motivera. Ce mentorat leur offrira de nombreux avantages. Il les aidera à clarifier leurs objectifs professionnels et personnels et à développer leurs compétences critiques et créatives et leurs aptitudes à résoudre des problèmes. Je me suis fixé comme objectif personnel de véritablement développer et renforcer la confiance en soi et la capacité de leadership des Young Potentials, de les aider à élargir leur réseau de contacts, à améliorer leur visibilité et à accélérer leur développement. Je tiens d'ores et déjà à remercier les 40 mentors qui ont accepté d'assumer ce rôle important à mes côtés et les très nombreuses candidates qui ont postulé pour être coachées.'